Смог с горящей свалки на Химмаше «дополз» до жилых домов

Спасатели потушили огонь, полыхающий почти всю ночь на несанкционированной свалке в районе улицы Черняховского в Екатеринбурге. На данный момент специалисты чрезвычайного ведомства проливают тлеющие отходы и следят за состоянием воздуха.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, тлеющие отходы также тушат снегом с городских улиц, который на свалку спецтехникой свозит чкаловская районная администрация. Площадь возгорания превысила 1 000 квадратных метров.

Рядом со свалкой работают эксперты передвижной химлаборатории, которые каждые два часа замеряют концентрацию вредных веществ в атмосфере. Дым от нелегального полигона отходов накрыл жилые дома, расположенные в трех километрах от места ЧП.