Смог с горящей свалки на Химмаше «дополз» до жилых домов
Спасатели следят за чистотой воздуха.
Спасатели следят за чистотой воздуха.
Спасатели потушили огонь, полыхающий почти всю ночь на несанкционированной свалке в районе улицы Черняховского в Екатеринбурге. На данный момент специалисты чрезвычайного ведомства проливают тлеющие отходы и следят за состоянием воздуха.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Рядом со свалкой работают эксперты передвижной химлаборатории, которые каждые два часа замеряют концентрацию вредных веществ в атмосфере. Дым от нелегального полигона отходов накрыл жилые дома, расположенные в трех километрах от места ЧП.
По данным МЧС, превышения вредных веществ в воздухе не выявлено, угрозы для населения нет.