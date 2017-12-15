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12:56 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Двое жителей Ростовской области получили субсидию в 300 тысяч по фальшивым документам

Семикаракорский суд признал виновными в мошенничестве двоих жителей Ростовской области и взыскал в бюджет 300 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре по Ростовской области, Поляков И. В и Гераськин Д. В. в июне 2014 года обратились в администрацию Семикаракорского района с заявлением о предоставлении субсидии, предоставив фальшивые документы. Субсидию им выдали в размере 300 тысяч рублей. Похищенными деньгами мошенники распорядились по своему усмотрению.

Мужчины уже признаны виновными, им назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы каждому.

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