Двое жителей Ростовской области получили субсидию в 300 тысяч по фальшивым документам

Как уточнили в прокуратуре по Ростовской области, Поляков И. В и Гераськин Д. В. в июне 2014 года обратились в администрацию Семикаракорского района с заявлением о предоставлении субсидии, предоставив фальшивые документы. Субсидию им выдали в размере 300 тысяч рублей. Похищенными деньгами мошенники распорядились по своему усмотрению.