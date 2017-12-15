Двое жителей Ростовской области получили субсидию в 300 тысяч по фальшивым документам
Семикаракорский суд признал виновными в мошенничестве двоих жителей Ростовской области и взыскал в бюджет 300 тысяч рублей.
Семикаракорский суд признал виновными в мошенничестве двоих жителей Ростовской области и взыскал в бюджет 300 тысяч рублей.
Как уточнили в прокуратуре по Ростовской области, Поляков И. В и Гераськин Д. В. в июне 2014 года обратились в администрацию Семикаракорского района с заявлением о предоставлении субсидии, предоставив фальшивые документы. Субсидию им выдали в размере 300 тысяч рублей. Похищенными деньгами мошенники распорядились по своему усмотрению.
Мужчины уже признаны виновными, им назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы каждому.