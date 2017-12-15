В Волгограде осуждена группа воронежских наркодилеров

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, в судебном заседании установлено, что в марте 2017 года подсудимые приехали из Воронежа в Волгоград, где сняли квартиру. Периодически им поставлялись через тайники наркотические средства, которые они расфасовывали на мелкие партии и устраивали «закладки» по различным адресам, о чем через сеть «Интернет» сообщали куратору. При задержании преступной группы были изъяты приготовленные к сбыту наркотические средства в крупном размере.
Расследование уголовного дела осуществлялось СУ Управления МВД России по Волгограду. Все подсудимые вину признали.
Мещерякову и Туктарову назначено по 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Лисиной и Коноваловой — по 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.