В Волжском мать заставляла дочь попрошайничать

Эта парочка своими действиями привлекла внимание правоохранителей и попрошаек доставили в отдел полиции. Там оказалось, что 37-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь уже не раз замечали возле жилых домов и сетевых магазинов, где они просили деньги. На мать уже трижды составляли административные протоколы за попрошайничество. Теперь женщине грозит до четырех лет тюрьмы за вовлечение в это своей малолетней дочери.