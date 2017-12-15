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13:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волжском мать заставляла дочь попрошайничать

Молодую женщину с ребенком заметили на улицах Волжского полицейские. Маленькая девочка выпрашивала у прохожих милостыню под предлогом необходимости лечения матери.

Эта парочка своими действиями привлекла внимание правоохранителей и попрошаек доставили в отдел полиции. Там оказалось, что 37-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь уже не раз замечали возле жилых домов и сетевых магазинов, где они просили деньги. На мать уже трижды составляли административные протоколы за попрошайничество. Теперь женщине грозит до четырех лет тюрьмы за вовлечение в это своей малолетней дочери.

— Подозреваемая созналась в содеянном, — сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, — В отношении женщины возбуждено уголовное дело за «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».

Санкция этой статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

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