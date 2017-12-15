В Волжском мать заставляла дочь попрошайничать
Молодую женщину с ребенком заметили на улицах Волжского полицейские. Маленькая девочка выпрашивала у прохожих милостыню под предлогом необходимости лечения матери.
Молодую женщину с ребенком заметили на улицах Волжского полицейские. Маленькая девочка выпрашивала у прохожих милостыню под предлогом необходимости лечения матери.
Эта парочка своими действиями привлекла внимание правоохранителей и попрошаек доставили в отдел полиции. Там оказалось, что 37-летнюю женщину и ее 11-летнюю дочь уже не раз замечали возле жилых домов и сетевых магазинов, где они просили деньги. На мать уже трижды составляли административные протоколы за попрошайничество. Теперь женщине грозит до четырех лет тюрьмы за вовлечение в это своей малолетней дочери.
— Подозреваемая созналась в содеянном, — сообщили «КП-Волгоград» в
Санкция этой статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.