Банда «черных лесорубов» задержана в Башкирии

«По предварительным данным, шестеро лесорубов, приехав на трех автомобилях на территорию Зауральского участкового лесничества, осуществили незаконную рубку сосны. Всего было спилено примерно 36 куб. метров леса. Лесному фонду республики был причинен ущерб в размере более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий предварительно установлено, что вырубка была организована 32-летним предпринимателем из города Белорецка.

С места преступления изъята древесина, три бензопилы и три «КАМАЗа».