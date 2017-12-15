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10:59 (мск), источник: Интерфакс

Банда «черных лесорубов» задержана в Башкирии

Уфа. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Шестеро жителей Башкирии задержаны по подозрению в незаконной рубке леса, сообщила пресс-служба МВД по республике в пятницу.

«По предварительным данным, шестеро лесорубов, приехав на трех автомобилях на территорию Зауральского участкового лесничества, осуществили незаконную рубку сосны. Всего было спилено примерно 36 куб. метров леса. Лесному фонду республики был причинен ущерб в размере более 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий предварительно установлено, что вырубка была организована 32-летним предпринимателем из города Белорецка.

С места преступления изъята древесина, три бензопилы и три «КАМАЗа».

По факту незаконной вырубки лесных насаждений возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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