Парень из Миасса приставил пистолет к прохожему, не давшему закурить

Жителя Миасса (Челябинская область) осудили за грубое нарушение общественного порядка с применением оружия — к прохожему, отказавшемуся поделиться огоньком, хулиган приставил пистолет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ноябре 2017 года на улице. Пьяный 20-летний парень подошел к незнакомому мужчине и потребовал у него закурить. Услышав отказ, молодой человек выхватил газовый пневматический пистолет, схватил прохожего за куртку, приставил дуло к груди и повалил на землю. Потерпевший испытал стресс и моральные страдания.

«Молодой человек совершил хулиганские действия с целью грубо нарушить общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, объяснил свое поведение употреблением алкоголя. Смягчающими обстоятельствами послужили совершение преступления впервые, раскаяние в содеянном и желание совершить действия, направленные на заглаживание вреда», — рассказала консультант суда Софья Ставер.