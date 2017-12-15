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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области неизвестный насмерть сбил пешехода на трассе и скрылся

В Ростовской области водитель автомобиля покинул место дорожно-транспортного происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, авария произошла в среду, 13 декабря, около 21:22 на трассе «Ростов-на-Дону — Таганрог». По предварительным данным, автомобиль допустил наезд на 33-летнего пешехода, а затем скрылся с места ЧП, даже не оказав помощь пострадавшему.

Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью: он скончался до приезда медиков скорой помощи. По горячим следам стражам порядка удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемого. По данным донского главка, им оказался 20-летний житель города Таганрога Ростовской области. Он передвигался на «девятке».

— В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело, — добавили в ведомстве.

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