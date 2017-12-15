В Ростовской области неизвестный насмерть сбил пешехода на трассе и скрылся

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в Главном управлении МВД России по региону, авария произошла в среду, 13 декабря, около 21:22 на трассе «Ростов-на-Дону — Таганрог». По предварительным данным, автомобиль допустил наезд на 33-летнего пешехода, а затем скрылся с места ЧП, даже не оказав помощь пострадавшему.

Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью: он скончался до приезда медиков скорой помощи. По горячим следам стражам порядка удалось раскрыть преступление и задержать подозреваемого. По данным донского главка, им оказался 20-летний житель города Таганрога Ростовской области. Он передвигался на «девятке».

— В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело, — добавили в ведомстве.