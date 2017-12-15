В Петербурге арестованы подозреваемые в убийстве сотрудницы Мариинки

Источник: Аргументы и факты

Суд арестовал двоих мужчин, обвиняемых в убийстве 93-летней блокадницы — старейшего работника Мариинского театра, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Петербургу.

Напомним, что по подозрению в убийстве пенсионерки задержана 42-летняя работница благотворительной организации. Как полагает следствие, она ухаживала за старушкой несколько месяцев и решила пойти на преступление ради прибыли. Для этого она наняла двоих граждан закавказской республики.

По версии следствия, 20 ноября злоумышленница впустила в квартиру блокадницы одного из своих сообщников, который и задушил пожилую женщину. Второй злоумышленник в это время следил за отсутствием свидетелей. После этого подозреваемые украли кредитную карточку и старинную фотографию известного певца с автографом.