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11:26 (мск), источник: ЮГА.ру

В Курганинском районе в реке нашли человеческие кости

В Курганинском районе начали доследственную проверку по факту обнаружения костных останков человека.

Источник: ЮГА.ру

По предварительным данным, останки нашли 14 декабря в станице Темиргоевской в русле реки Лаба.

«Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. Назначена генетическая экспертиза», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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