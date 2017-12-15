В Курганинском районе в реке нашли человеческие кости
В Курганинском районе начали доследственную проверку по факту обнаружения костных останков человека.
В Курганинском районе начали доследственную проверку по факту обнаружения костных останков человека.
По предварительным данным, останки нашли 14 декабря в станице Темиргоевской в русле реки Лаба.
«Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю организовано проведение доследственной проверки. Назначена генетическая экспертиза», — сообщает
По окончании проверки будет принято процессуальное решение.