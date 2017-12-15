Все за мечту: мигрант из Узбекистана вместо работы оказался в российской тюрьме

Молодой человек хотел работать в России, но с 2014 года ему было запрещено въезжать на территорию РФ. Работу мечты он решил получить с помощью неких людей, которые организовали ему незаконное пересечение границы РФ. За эти услуги мужчина заплатил 1200 долларов США. Парня задержали 6 октября 2017 года, когда он пешком переходил границу Омской области с Казахстаном в Одесском районе. Свою вину он признал в полном объеме.