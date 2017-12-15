Пенсионер на «Волге» сбил двух школьниц на переходе

В Уфе утром, 14 декабря, на улице Октябрьской Революции двух сестёр-школьниц сбила «Волгу». За рулём находился 73-летний пенсионер. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

Водитель на пешеходном переходе у дома № 42 не пропустил девочек, спешивших в школу. После совершения ДТП он остановился и вызвал полицию. Старшей, 16-летней девочке понадобилась помощь врачей. Ее доставили в больницу с травмами. Младшую сестру врачи отпустили домой после осмотра.

Помните, при приближении к пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход, предупреждают сотрудники ГИБДД.

В соответствии с Федеральным законом от 30 октября 2017 года № 301-ФЗ изменена санкция статьи 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».