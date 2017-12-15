В Ростове-на-Дону автобус сбил пешехода

Источник: Комсомольская правда

В Управлении ГИБДД по региону рассказали, что ЧП случилось около 18:45 на улице Советской, в районе дома под номером 57/1.

По предварительным данным, автобус наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Известно, что травмы, которые получил мужчина, оказались легкими. От госпитализации горожанин отказался и покинул место дорожно-транспортного происшествия.

— По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.