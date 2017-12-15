В Ростове-на-Дону автобус сбил пешехода
14 декабря в
14 декабря в
В Управлении ГИБДД по региону рассказали, что ЧП случилось около 18:45 на улице Советской, в районе дома под номером 57/1.
По предварительным данным, автобус наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Известно, что травмы, которые получил мужчина, оказались легкими. От госпитализации горожанин отказался и покинул место
— По факту ЧП проводится проверка, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве.
Напомним, в Ростовской области неизвестный насмерть сбил человека на трассе и скрылся. Полученные пешеходом травмы оказались несовместимыми с жизнью. Позже по горячим следам 20-летнего жителя Таганрога, который уехал с места аварии, задержали полицейские.