В Челнах мужчина подытожил конфликт стрельбой из травмата
(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В поселке ЗЯБ челнинец открыл по молодым людям стрельбу из травматического пистолета, сообщают «Вести КАМАЗа».
(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В поселке ЗЯБ челнинец открыл по молодым людям стрельбу из травматического пистолета, сообщают «Вести КАМАЗа».
Конфликт между тремя парнями случился в одном из магазинов. Они шумно ругались в торговом зале, затем двое вышли на улицу, а третий последовал за ними. Снаружи он достал оружие и принялся стрелять в оппонентов.
Прибывшие полицейские задержали всех троих. В результате случившегося молодые люди не получили серьёзных травм.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.