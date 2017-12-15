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12:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах мужчина подытожил конфликт стрельбой из травмата

(Казань, 15 декабря, «Татар-информ»). В поселке ЗЯБ челнинец открыл по молодым людям стрельбу из травматического пистолета, сообщают «Вести КАМАЗа».

Конфликт между тремя парнями случился в одном из магазинов. Они шумно ругались в торговом зале, затем двое вышли на улицу, а третий последовал за ними. Снаружи он достал оружие и принялся стрелять в оппонентов.

Прибывшие полицейские задержали всех троих. В результате случившегося молодые люди не получили серьёзных травм.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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