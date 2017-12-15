В двухэтажном доме в Ялте случился пожар

«3.30 пожар, площадь которого составила 90 кв. м, был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля жилого здания на площади 60 кв. м, а также две квартиры на общей площади 30 кв. м», — уточнили в ведомстве.