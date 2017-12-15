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11:56 (мск), источник: АиФ Крым

В двухэтажном доме в Ялте случился пожар

Пострадавших нет.

Произошел пожар в 2-этажном доме в Ялте накануне ночь, передает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Огонь был ликвидирован.

«3.30 пожар, площадь которого составила 90 кв. м, был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля жилого здания на площади 60 кв. м, а также две квартиры на общей площади 30 кв. м», — уточнили в ведомстве.

В тушении пожара были задействованы три единицы специализированной спасательной техники, а также 12 спасателей.

Ялтинские власти определили жильцов двух поврежденных квартир в санатории Куйбышева.

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