В двухэтажном доме в Ялте случился пожар
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Произошел пожар в 2-этажном доме в Ялте накануне ночь, передает
Огонь был ликвидирован.
«3.30 пожар, площадь которого составила 90 кв. м, был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Огнем повреждена кровля жилого здания на площади 60 кв. м, а также две квартиры на общей площади 30 кв. м», — уточнили в ведомстве.
В тушении пожара были задействованы три единицы специализированной спасательной техники, а также 12 спасателей.
Ялтинские власти определили жильцов двух поврежденных квартир в санатории Куйбышева.