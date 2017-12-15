На западе Волгограда иномарка протаранила столб

По предварительной информации, около восьми утра 64-летний водитель за рулем автомобиля «Вольво S40» двигался по улицы Исторической со стороны Городищенского района в сторону улицы Землячки. По неизвестным пока причинам на пересечении с улицей Домостроителей, напротив дома № 164/1 по улице Исторической, мужчина не справился с управлением. Иномарка вывернула на обочину и на полном ходу врезалась в световую опору.