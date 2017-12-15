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12:23 (мск), источник: Комсомольская правда

На западе Волгограда иномарка протаранила столб

Серьезное ДТП произошло в четверг в Дзержинском районе Волгограда. Иномарка на полном ходу протаранила столб, стоящий на обочине.

От удара передняя часть автомобиля оказалась сильно повреждена, но, к счастью, обошлось без жертв.

По предварительной информации, около восьми утра 64-летний водитель за рулем автомобиля «Вольво S40» двигался по улицы Исторической со стороны Городищенского района в сторону улицы Землячки. По неизвестным пока причинам на пересечении с улицей Домостроителей, напротив дома № 164/1 по улице Исторической, мужчина не справился с управлением. Иномарка вывернула на обочину и на полном ходу врезалась в световую опору.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, его на карете «скорой помощи» отвезли в больницу.

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