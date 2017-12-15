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11:12 (мск), источник: БЕЛТА

Серийный угонщик задержан в Минске

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего уроженца Гомельской области, который подозревается в четырех кражах автомобилей в Ленинском районе Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Молодой человек проживает в микрорайоне Серебрянка в частном доме, работает в службе доставки.

«В числе украденных им авто — Mercedes-Benz 250, два Volkswagen Jetta, Ford Sierra. Похищал он машины с парковок возле домов. Два автомобиля продал, а два использовал в качестве донора для своей машины. Последний факт был в конце ноября, а начал злоумышленник свою преступную деятельность весной, — рассказали в ГУВД. — Оперативникам молодой человек также признался в 11 кражах из автомобилей (аккумуляторы, запчасти, комплектующие)».

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 (кража) УК РБ, ему может грозить наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

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