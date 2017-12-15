Серийный угонщик задержан в Минске

«В числе украденных им авто — Mercedes-Benz 250, два Volkswagen Jetta, Ford Sierra. Похищал он машины с парковок возле домов. Два автомобиля продал, а два использовал в качестве донора для своей машины. Последний факт был в конце ноября, а начал злоумышленник свою преступную деятельность весной, — рассказали в ГУВД. — Оперативникам молодой человек также признался в 11 кражах из автомобилей (аккумуляторы, запчасти, комплектующие)».