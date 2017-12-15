Две иномарки и грузовик столкнулись под Ангарском

Две иномарки и ЗИЛ столкнулись на въезде в Ангарск сегодня днем, 15 декабря. По предварительным данным, водитель Honda CRV выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с ЗИЛом. От удара Honda отнесло на Toyota Land Cruiser. Грузовик, чтобы уйти от лобового столкновения, съехал в кювет. Водитель кроссовера получил незначительные травмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.