Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Как не заболеть раком груди: совет от врачей
Восьмилетняя девочка спасла жизнь подавившейся сестренке
Назван лучший по качеству жизни город России
«Толкает на новые военные авантюры»: МИД о оружии от Запада Киеву
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Украинец Цимбалюк оскорбил Путина на его пресс-конференции
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
В новом видео Ирина Шейк дефилирует полностью обнаженной – СМИ
В Польше о необязательности существования Украины
Нечего скрывать: Ольга Бузова позирует в откровенном боди
Анджелина Джоли в плюшевом пальто прогулялась по Нью-Йорку
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
11:35 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Две иномарки и грузовик столкнулись под Ангарском

Водитель кроссовера получил небольшие травмы.

Две иномарки и ЗИЛ столкнулись на въезде в Ангарск сегодня днем, 15 декабря. По предварительным данным, водитель Honda CRV выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с ЗИЛом. От удара Honda отнесло на Toyota Land Cruiser. Грузовик, чтобы уйти от лобового столкновения, съехал в кювет. Водитель кроссовера получил незначительные травмы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Рецепт выходного дня: шоколадный мусс со свежими ягодами и мятой от кафе City Coffee
Маршрут выходного дня: едем кататься на хаски в санаторий «Электра»
Суд признал Алексея Улюкаева виновным
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Совфед утвердил дату президентских выборов
Инцидент с российскими штурмовиками в Сирии: версии США и России
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь