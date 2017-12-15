У уфимки украли сгоревший на трассе автомобиль

Неприятный выдался день для 29-летней уфимки Айгуль — в минувшее воскресенье на трассе М5 недалеко от Охлебинино у нее дотла сгорел автомобиль «Пежо». Как рассказала девушка «Комсомолке», за день до пожара она забрала машину из автосервиса.

ЗАГОРЕЛАСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

— 7 декабря я поставила машину в сервис, а на следующий день забрала. Сотрудники проводили ремонт топливной системы, заменяли бензонасос и замеряли давление в рампе. Но на этом проблемы не закончились, пока я ехала домой, машина постоянно дергалась, я поняла, что проблема не устранена, — рассказывает Айгуль.

В субботу автоледи никуда не выезжала, осталась дома, а в воскресенье решила отогнать машину на ремонт обратно, но СТО был закрыт. Тогда Айгуль нашла другой, за городом, отправилась туда, но не доехала.

— Автомобиль вспыхнул на ходу, я испугалась, выбежала скорее. Благо остановилось около семи автомобилей, мужчины помогали тушить, а я в этот момент вызывала пожарных. К моему несчастью, они приехали только через 35 минут, когда машина сгорела дотла, — вспоминает девушка.

В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА МАШИНА ИСЧЕЗЛА.

На следующий день вечером в 19:15 Айгуль приехала на место происшествия, чтобы забрать останки своего автомобиля. Но, приехав к месту, машину она там не обнаружила. Местные жители сказали девушке, что в 18:00 она еще была на месте, куда она исчезла сейчас — неизвестно.

— Машина мне нужна для того, чтобы провести экспертизу и установить причину возгорания. У этих автомобилей шланг бензиновый должен защелкиваться. Я так понимаю, что в автосервисе его не защелкнули, когда поставили обратно на место. Полагаю, что на коллектор бензин хлестал, вот и загорелась, — говорит Айгуль.

Девушка обращалась и в ГИБДД, и в МЧС, пытаясь узнать, куда же делся ее автомобиль, но все бесполезно — никто ничего не знает и не трогал ее.