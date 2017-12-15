Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Цимбалюк устроил провокацию на пресс-конференции с Путиным
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Восьмилетняя девочка спасла жизнь подавившейся сестренке
Назван лучший по качеству жизни город России
«Толкает на новые военные авантюры»: МИД о оружии от Запада Киеву
Строй, владей, эксплуатируй: Россия строит в Турции АЭС В Турции началось строительство первой в стране атомной электростанции. Это совместный проект Москвы и Анкары
СМИ: Пользователи ЕС обсудили фигуры гимнасток из США и России
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Украинец Цимбалюк оскорбил Путина на его пресс-конференции
Известный актер Гафт экстренно госпитализирован
Названа предварительная причина смерти Марии Политовой – СМИ
Чемпионка Мастеркова о «ловушке» МОК на ОИ для РФ
68-летний Ричард Гир сделал предложение молодой возлюбленной
Ирина Шейк поделилась откровенным видео
Чулпан Хаматова объявила, что прервет актерскую карьеру - СМИ
СМИ: Пропавшая Политова из «Дом-2» найдена мертвой
В Петербурге в старом диване нашли 605 млн руб.
Путин ответил на вопрос Собчак
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
10Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим
11:27 (мск), источник: Комсомольская правда

У уфимки украли сгоревший на трассе автомобиль

Автомобилистка ищет свидетелей.

Неприятный выдался день для 29-летней уфимки Айгуль — в минувшее воскресенье на трассе М5 недалеко от Охлебинино у нее дотла сгорел автомобиль «Пежо». Как рассказала девушка «Комсомолке», за день до пожара она забрала машину из автосервиса.

ЗАГОРЕЛАСЬ ПОСЛЕ РЕМОНТА.

— 7 декабря я поставила машину в сервис, а на следующий день забрала. Сотрудники проводили ремонт топливной системы, заменяли бензонасос и замеряли давление в рампе. Но на этом проблемы не закончились, пока я ехала домой, машина постоянно дергалась, я поняла, что проблема не устранена, — рассказывает Айгуль.

В субботу автоледи никуда не выезжала, осталась дома, а в воскресенье решила отогнать машину на ремонт обратно, но СТО был закрыт. Тогда Айгуль нашла другой, за городом, отправилась туда, но не доехала.

— Автомобиль вспыхнул на ходу, я испугалась, выбежала скорее. Благо остановилось около семи автомобилей, мужчины помогали тушить, а я в этот момент вызывала пожарных. К моему несчастью, они приехали только через 35 минут, когда машина сгорела дотла, — вспоминает девушка.

В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА МАШИНА ИСЧЕЗЛА.

На следующий день вечером в 19:15 Айгуль приехала на место происшествия, чтобы забрать останки своего автомобиля. Но, приехав к месту, машину она там не обнаружила. Местные жители сказали девушке, что в 18:00 она еще была на месте, куда она исчезла сейчас — неизвестно.

— Машина мне нужна для того, чтобы провести экспертизу и установить причину возгорания. У этих автомобилей шланг бензиновый должен защелкиваться. Я так понимаю, что в автосервисе его не защелкнули, когда поставили обратно на место. Полагаю, что на коллектор бензин хлестал, вот и загорелась, — говорит Айгуль.

Девушка обращалась и в ГИБДД, и в МЧС, пытаясь узнать, куда же делся ее автомобиль, но все бесполезно — никто ничего не знает и не трогал ее.

Просьба всем, кто видел, как забирали автомобиль Айгуль, позвонить по телефону 8 (917) 465−07−87 или написать ей в личные сообщения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Какие фильмы нельзя пропустить в 2018 году
Вкладчики возвращаются в Бинбанк
Суд признал Алексея Улюкаева виновным
ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка
Совфед утвердил дату президентских выборов
Инцидент с российскими штурмовиками в Сирии: версии США и России
Экипировку «Ратник» назвали несокрушимой
Госдума повысила МРОТ до уровня прожиточного минимума
Фильм Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Спорт
Россия зажала шведов в стальных тисках В стартовом матче Кубка Первого канала по хоккею российская сборная переиграла шведов
Авто
Пять машин и два трактора застряли, спасая из грязи «Ниву» (видео) Забегая вперед, отметим, что поспешившей на помощь кавалькаде из пяти внедорожников и двух тракторов так и не удалось спасти ВАЗ-2121
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Американцы посмотрели фильм «Крым» и пожалели Интернет-пользователи раскритиковали кинокартину и ее создателя
Недвижимость
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Власти Москвы готовы в будущем привлечь к реновации иностранных инвесторов
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
Леди
5 причин перевести онлайн-знакомство в реальную жизнь Когда пора сказать себе «стоп» и перевести «вирт» в формат полноценного свидания, и почему это все-таки стоит сделать, рассуждает психолог Надежда Кузьмина.
Дети
Популярные имена, которые мы ошибочно считаем русскими Чужеземные имена приходили к нам разными путями, а учёные до сих пор ведут о них споры
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь