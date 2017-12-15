Две аварии с автобусами произошли в Индустриальном районе Хабаровска

Сегодня в утренний час пик на улице Краснореченской произошло сразу два ДТП с рейсовыми автобусами, сообщает портал «Губерния».

Участником одной из аварий стал владелец «Ниссана Патрол», в который врезался попутный «Дэу» маршрута № 109. Автобус двигался в соседнем правом ряду, со стороны Герцена в направлении центра города. Автомобиль в это время стоял неподалеку от остановки «Заводская»: в левом ряду образовался обычный утренний затор. Автобус въехал в заднюю часть иномарки. Накат у обочины имел уклон, и автобус просто соскользнул вбок.

В нескольких сотнях метров от этого места, ближе к авторынку «Монтажный», с общественным транспортом столкнулась «Тойота Рактис» хабаровчанки. Горожанка в компании взрослой дочери ехала в сторону завода «Дальхимфарм». Машину начало заносить, и вскоре «Рактис» оказался на встречной половине дороге, врезавшись в «МАЗ» маршрута № 40. В обоих случаях столкновения обошлись без пострадавших, а повреждения автобусов позволили сотрудникам автопарков продолжить рабочий день.