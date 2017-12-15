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11:39 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге судят руководителя центра дианетики и саентологии

В Екатеринбурге перед судом предстанет руководитель центра дианетики и саентологии. Ее обвиняют в незаконном предпринимательстве.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность с октября 2013 по январь 2017 года. Проведенной комиссионной судебной экспертизой было установлено, что деятельность данного центра являлась образовательной, и поэтому подлежала обязательному лицензированию.

«Фактически злоумышленница в помещении центра организовала изучение дианетики на возмездной основе посредством проведения лекций, семинаров, конференций, сопровождающихся выполнением теоретических и практических заданий с дальнейшей их оценкой на предмет правильности выполнения и дальнейшей итоговой аттестацией с выдачей документа (сертификата), подтверждающим получение обучающимися знаний и умений», — рассказали в надзорном ведомстве.

По данным прокуратуры, за этот период глава центра незаконно извлекла доход в сумме свыше 26,9 млн руб. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

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