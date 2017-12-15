В Екатеринбурге судят руководителя центра дианетики и саентологии

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность с октября 2013 по январь 2017 года. Проведенной комиссионной судебной экспертизой было установлено, что деятельность данного центра являлась образовательной, и поэтому подлежала обязательному лицензированию.

«Фактически злоумышленница в помещении центра организовала изучение дианетики на возмездной основе посредством проведения лекций, семинаров, конференций, сопровождающихся выполнением теоретических и практических заданий с дальнейшей их оценкой на предмет правильности выполнения и дальнейшей итоговой аттестацией с выдачей документа (сертификата), подтверждающим получение обучающимися знаний и умений», — рассказали в надзорном ведомстве.