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11:48 (мск), источник: Sputnik.md

Вранча никому не дает покоя: в Румынии снова произошло землетрясение

Очередной подземный толчок зарегистрировали приборы сейсмологов 15 декабря в румынских горах Вранча.

Источник: Sputnik.md
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КИШИНЕВ, 15 дек — Sputnik. В Румынии утром в пятницу произошло очередное землетрясение. Об этом свидетельствуют данные Института физики земли соседней страны.

Приборы сейсмологов показали, что толчок зарегистрирован в 5.24 в уезде Вранча. Магнитуда составила 3,5, а очаг залегал на глубине 127,4 километра.

Лишь часть жителей Молдовы смогла ощутить эти колебания земной коры.

В декабре в Румынии произошли 10 подземных толчков, самый сильный из которых зарегистрирован в Бузэу 12 декабря. Его магнитуда составила 3,9.

Почему происходят землетрясения.

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