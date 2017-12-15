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11:49 (мск), источник: Ведомости

Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев признан виновным в получении взятки в размере $2 млн. Такое решение принял в пятницу Замоскворецкий суд Москвы, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. На момент публикации судья продолжала выносить приговор.

Источник: AP 2017

Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Защита — оправдать экс-министра.

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Улюкаев был задержан в ноябре 2016 г. Он обвиняется в получении взятки от «Роснефти». По версии следствия, министр просил деньги за положительную оценку, которая позволила нефтяной компании купить государственный пакет акций «Башнефти». Улюкаева задержали после встречи с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. В машине министра была обнаружена сумка с помеченными оперативниками купюрами. Дело в отношении Улюкаева возбудили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особом крупном размере).

Улюкаев отрицал обвинения. В последнем слове в суде он заявил, что против него «была совершена чудовищная провокация» и сравнил процесс с цирком.

Защита экс-министра настаивала на том, что факт требования Улюкаевым денег так и не был доказан. Адвокат Тимофей Гриднев заявлял, что были созданы искусственные условия для провокации взятки.

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Источники трансляции: Коммерсантъ-Онлайн, ТАСС
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