Суд признал Улюкаева виновным в получении взятки

Источник: AP 2017

Обвинение просило для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб. Защита — оправдать экс-министра.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 г. Он обвиняется в получении взятки от «Роснефти». По версии следствия, министр просил деньги за положительную оценку, которая позволила нефтяной компании купить государственный пакет акций «Башнефти». Улюкаева задержали после встречи с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. В машине министра была обнаружена сумка с помеченными оперативниками купюрами. Дело в отношении Улюкаева возбудили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особом крупном размере).

Улюкаев отрицал обвинения. В последнем слове в суде он заявил, что против него «была совершена чудовищная провокация» и сравнил процесс с цирком.