Улюкаев получил восемь лет лишения свободы

Источник: РИА "Новости"

Отбывать наказание Улюкаев будет в колонии строгого режима. Восемь лет — это минимальный срок заключения, предусмотренный обвинением.

После оглашения приговора конвоиры надели на него наручники и завели в клетку. До сих пор бывший министр находился под домашним арестом.

Ему также назначили дополнительное наказание в виде штрафа в размере более 130 млн рублей.

Осужденному после освобождения нельзя будет занимать госдолжности в течение восьми лет.

Что сказано в приговоре

Вина Улюкаева в совершении получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (статья 290 УК РФ) установлена и доказана, решил суд, с учетом характера преступления и его общественной опасности исправление подсудимого может быть только с наказанием в виде лишения свободы.

Улюкаев взял взятку лично, будучи должностным лицом, говорится в решении судьи Замоскворецкого суда Москвы Ларисы Семеновой. Он осознавал, что без его решения не было бы сделки по продаже «Башнефти» «Роснефти», поэтому решил «использовать авторитет своей должности» и потребовал у Сечина взятку во время саммита БРИКС в Гоа. Улюкаев угрожал в дальнейшем препятствовать деятельности «Роснефти» в случае отказа, сказано в приговоре.

"Умышленно, осознавая последствия своих деяний, незаконно потребовал от Сечина денежные средства в размере 2 млн долларов США" , - сказано в приговоре.

Сечин согласился на требование.

Далее судья начала описывать обстоятельства преступления, в котором обвиняют бывшего министра. Улюкаев в телефонном разговоре с Сечиным 14 ноября 2016 года подтвердил намерение получить взятку, зачитала судья.

Находясь в гаражном боксе у офиса «Роснефти» 28 октября Улюкаев в рамках оперативного мероприятия получил взятку в особо крупном размере за действия, входящие в его служебные полномочия. Деньги были помещены в багажник машины Улюкаева, где их нашли сотрудники ФСБ, говорится в решении суда.

Далее судья пересказала позицию Улюкаева: он не признает вину, денег не вымогал. Сечин сам настойчиво звал его в офис «Роснефти», а врученную им сумку он положил в машину «машинально».

Судья при этом напомнила, что Улюкаев публично говорил, что «Роснефть» не является надлежащим покупателем акций «Башнефти». «Несмотря на непризнание вины, вина Улюкаева в получении взятки подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств», — сказала она.

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Заявление на Улюкаева Сечину посоветовал написать генерал ФСБ Олег Феоктистов, который возглавлял службу безопасности нефтяной компании, сказано в приговоре. Феоктистов находился в кабинете, когда Сечин говорил по телефону с Улюкаевым, а затем «высыпал ключ» от сумки в карман куртки Сечина, изложила версию следствия судья Семенова.

В ходе осмотра места происшествия Улюкаев сделал замечание, что сумку получил от Сечина и думал, что там подарок в виде хорошего вина.

Далее судья стала читать показания всех свидетелей, выступивших на процессе, но не полностью, а в сокращенном варианте, излагая суть вопроса. Затем она перечислила вещдоки из уголовного дела — диски с записями встречи и разговора Улюкаева и Сечина.

Доводов, свидетельствующих о признаках монтажа в этих записях, защитой не приведено, решил суд. Признаков провокационного поведения Сечина суд не усмотрел. Версия подсудимого о вине, которое могло быть в сумке вместо денег, судья сочла способом избежать наказания, другие показания эту версию опровергают, решила она.

«От сумы и от тюрьмы не зарекайся»

С собой в суд на оглашение приговора Улюкаев принес только небольшую, легкую на вид сумку.

«А где же ваши вещи, ваша сумка?» — поинтересовались журналисты. «Вот», — ответил Улюкаев, указав на портфель.

Бывшему министру передали букет белых роз. «Не знаю, кто. Говорят, поклонница. Главное, чтобы жена не узнала», — пошутил Улюкаев.

Экс-министр также вновь вспомнил день своего задержания у офиса «Роснефти» 14 ноября прошлого года: «Очень быстро все произошло, входишь — удивляешься тому, что тебя встречает человек в одежде для рыбалки, — рассказал он, имея в виду Сечина. — Потом уже понимаешь, что что-то не так. Но не успевает уже сработать».

Рассказал Улюкаев и о том, что о многом сожалеет — «о двоедушии, о двоемыслии». Возможность когда-нибудь вернуться в министерство бывший чиновник не рассматривает, но «скучает по нему, конечно».

Спросили у Улюкаева и о том, планирует ли он отдыхать после вынесения приговора: «Да я наотдыхался! Один из лучших годов в моей жизни». На вопрос об ожиданиях по поводу приговора Улюкаев ответил:

От сумы и от тюрьмы не зарекайся.

При этом он все же добавил, что «надеется на справедливый приговор» и готовится «к долгой и счастливой жизни». Через несколько минут экс-министр уточнил, что справедливым, по его мнению, был бы оправдательный приговор.

Репортеры поинтересовались у Улюкаева, будет ли он просить о помиловании президента России Владимира Путина. «Вы слишком далеко заходите», — ответил он и засмеялся. Накануне Путин на большой пресс-конференции заявил, что не видит нарушения в неявке Сечина на суд над Улюкаевым.

«Но я не могу и не согласиться с тем, что Сечин мог бы и прийти в суд, чего здесь такого?» — сказал Путин.

Адвокаты Улюкаева ранее сказали Би-би-си, что надеются на условный приговор. При этом во время самого процесса адвокаты настаивали на невиновности Улюкаева и просили его оправдать.

Обвинение на прениях сторон запросило для бывшего чиновника десять лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

«Никто не понимает, где красная линия»

По словам политологов, с которыми пообщалась Русская служба Би-би-си, дело Улюкаева в целом негативно повлияет на российскую судебную систему.

«Что касается результатов для имиджа российской правовой системы: жесткий обвинительный приговор — это негативный звоночек. При большом внимании к процессу доказательной базы недостаточно для вынесения жесткого обвинительного приговора», — сказал политолог Константин Калачев.

Такой вещи как имидж российской судебной системы уже не существует, по крайней мере, в позитивном поле, утверждает политолог Глеб Павловский.

«Российская система является в достаточной степени варварской, коррумпированной и управляемой различными анонимными бенефициарами на разных уровнях. Любой может заказать судебный процесс. Дело Улюкаева показало, что идет приватизация суда в открытой форме», — считает Павловский.

Слова Путина, который на пресс-конференции заявил, что не видит нарушения закона в неявке Сечина на суд, «только увеличило вероятность обвинительного приговора Улюкаеву», уверен политолог Евгений Минченко.

«Пресс-конференция президента показала, что Путин является заместителем Сечина по некоторым вопросам. Даже если он чем-то недоволен, он в конце концов переходит на позицию главы «Роснефти», — соглашается Павловский.

Политолог при этом не исключил, что перед выборами Путин может амнистировать или помиловать Улюкаева.

Главная проблема, которую выявило дело Улюкаева, заключается в непонимании, где находятся «красные линии», считает Минченко: «Раньше это понимание было. Ты не заступаешь за линию, за красные флажки — у тебя все хорошо. Заступаешь — начинаются проблемы. Теперь правила исчезли. Где осталась зона комфорта — непонятно».

Дело Улюкаева

На прошлом заседании стороны закончили свои выступления в прениях. Затем бывший министр выступил с последним словом. Он не признал вину, но попросил прощения у граждан России за то, что «слишком часто шел на компромисс, выбирал легкие пути» и «крутился в каком-то бюрократическом хороводе».

Улюкаев настаивает, что его задержание было провокацией, которая была подготовлена ФСБ и главой «Роснефти» Сечиным.

Бывшего министра задержали 14 ноября прошлого года у офиса «Роснефти» при передаче сумки с 2 млн долларов. На руках экс-министра обнаружили следы специального вещества, которым были обработаны саквояж и купюры. По словам бывшего министра, он взял сумку, потому что думал, что внутри лежит подарок от Сечина.

Сечин на суде по делу Улюкаева так и не появился. Хотя деньги министру передавал именно он.

Обвинение вину Улюкаева посчитало полностью доказанной — прокуроры заявили, что она подтверждается и вещественными доказательствами, и показаниями свидетелей. При этом показания главного свидетеля и инициатора дела Сечина в суде не прозвучали: он не появился на процессе после четырех повесток.

Показания Сечина в суде также не зачитывались. В итоге суд не сможет сослаться на них в приговоре, а защита получит весомый повод обжаловать решение судьи в вышестоящих инстанциях, объясняли Би-би-си юристы.

С допросами главы «Роснефти» на предварительном следствии смогла ознакомиться Би-би-си. Согласно их содержанию, Сечин утверждает, что взятку в размере 2 млн долларов Улюкаев потребовал у него в ходе саммита БРИКС в индийском Гоа. Экс-министр якобы требовал вознаграждение за то, что его ведомство дало положительное заключение на приобретение «Роснефтью» акций «Башнефти». Сделка на момент встречи уже была закрыта.

Сечин утверждал, что Улюкаев потребовал взятку, приложив к лацкану пиджака два пальца. Бывший министр это отрицает. Со слов Улюкаева, на саммите он не обсуждал с Сечиным какое-либо вознаграждение, а пальцы к пиджаку прикладывал не он, а глава «Роснефти», который намекал на представление к награде.

На процессе появился генерал ФСБ, экс-глава службы безопасности «Роснефти» Олег Феоктистов, однако его допрос прошел в закрытом режиме. При этом Би-би-си удалось ознакомиться с содержанием показаний Феоктистова. Из них следует, что именно он нашел у неизвестного инвестора 2 млн долларов, с которыми позже был задержан министр.

Сергей Горяшко