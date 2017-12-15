Омичи перепутали куртки и подрались
Вчера, 14 декабря, в кафе на улице Энтузиастов произошел конфликт между двумя посетителями, на место был вызван экипаж Росгвардии, сообщила
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Вчера, 14 декабря, в кафе на улице Энтузиастов произошел конфликт между двумя посетителями, на место был вызван экипаж Росгвардии, сообщила
По словам администратора заведения, один мужчина ударил другого и покинул кафе, пострадавший посетитель остался в помещении, но не мог объяснить ситуацию
Тогда и выяснилось, что конфликт произошел
В результате пострадавшего увезли на «скорой», а второго мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.