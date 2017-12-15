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12:00 (мск), источник: СуперОмск

Омичи перепутали куртки и подрались

Вчера, 14 декабря, в кафе на улице Энтузиастов произошел конфликт между двумя посетителями, на место был вызван экипаж Росгвардии, сообщила пресс-служба ведомства.

По словам администратора заведения, один мужчина ударил другого и покинул кафе, пострадавший посетитель остался в помещении, но не мог объяснить ситуацию из-за телесных повреждений. Однако вскоре объяснения были найдены, как и второй участник конфликта — его задержали по другую сторону кафе.

Тогда и выяснилось, что конфликт произошел из-за того, что мужчины перепутали куртки друг друга одинаковой модели.

В результате пострадавшего увезли на «скорой», а второго мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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