Омичи перепутали куртки и подрались

По словам администратора заведения, один мужчина ударил другого и покинул кафе, пострадавший посетитель остался в помещении, но не мог объяснить ситуацию из-за телесных повреждений. Однако вскоре объяснения были найдены, как и второй участник конфликта — его задержали по другую сторону кафе.