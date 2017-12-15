В Армавире в ДТП с фурой погибли две женщины

— Автомобиль Nissan, за рублем которого находилась 49-летняя женщина, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль MAN, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Новороссийске в ДТП с «КамАЗом» погиб один человек. Водитель иномарки на огромной скорости потерял управление. Машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она влетела в «КамАЗ». По словам очевидцев, удар был такой силы, что легковушку буквально смяло.