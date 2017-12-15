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12:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В Армавире в ДТП с фурой погибли две женщины

15 декабря около 9:00 на 169-м километре трассы «Кавказ» случилась смертельная авария.

— Автомобиль Nissan, за рублем которого находилась 49-летняя женщина, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль MAN, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Женщина-водитель и ее 41-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте.

Очевидцы ДТП выложили видео последствий страшной аварии.

Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент точные происшествия аварии устанавливаются.

Напомним, в Новороссийске в ДТП с «КамАЗом» погиб один человек. Водитель иномарки на огромной скорости потерял управление. Машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она влетела в «КамАЗ». По словам очевидцев, удар был такой силы, что легковушку буквально смяло.

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