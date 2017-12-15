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12:28 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура назвала самое коррупционное подразделение силовиков

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Сотрудники ОВД совершили больше всего коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов РФ в 2017 году, сообщил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

Источник: РИА Новости

«Несмотря на принятые правоохранительными органами меры, направленные на противодействие коррупции в собственных рядах, за 9 месяцев этого года установлено порядка 1,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов, совершивших коррупционные преступления. Большинство из них — 729 — это сотрудники органов внутренних дел, 191 преступление совершено сотрудниками ФСИН, 174 — работниками службы судебных приставов, 70 — работниками таможенных органов, 57 — служащими Росгвардии», — сказал Буксман на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов России по выполнению мероприятий Национального плана противодействия коррупции в Генеральной прокуратуре РФ.

Буксман также добавил, что число коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, растет каждый год на фоне постепенного снижения общего числа преступлений в этой сфере.

Если общее число зарегистрированных коррупционных преступлений постепенно снижается, то количество таких деяний, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, растёт из года в год.
Александр Буксман
Первый замгенпрокурора РФ

Он считает, что несколько случаев коррупции в системе правоохранительных органов способны перечеркнуть все совместные усилия правоохранителей и подорвать доверие к этой работе в глазах общества.

«В этой связи полагаю, что службам собственной безопасности правоохранительных органов следует использовать все имеющиеся рычаги для снижения и профилактики коррупции в собственных рядах», — заключил Буксман.

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