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12:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Труп женщины нашли в автомобиле на Бугринском мосту в Новосибирске

В полиции «Вестям» сообщили, что в стоящем автомобиле нашли тело женщины со следами побоев.

Труп женщины нашли в автомобиле на Бугринском мосту в Новосибирске, об этом «Вестям» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

«В 13:45 в полицию поступило сообщение о том, что в Кировском районе Новосибирска на Бугринском мосту стоит автомобиль. Прибывшие сотрудники полиции нашли внутри труп женщины со следами побоев. В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются», — заявили в полиции.

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