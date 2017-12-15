Труп женщины нашли в автомобиле на Бугринском мосту в Новосибирске, об этом «Вестям» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

«В 13:45 в полицию поступило сообщение о том, что в Кировском районе Новосибирска на Бугринском мосту стоит автомобиль. Прибывшие сотрудники полиции нашли внутри труп женщины со следами побоев. В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются», — заявили в полиции.