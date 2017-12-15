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12:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске столкнулись КамАЗ и тепловоз

Авария произошла в Старом Кировске.

Среди дня в пятницу, 15 декабря, необычная авария произошла на окраине Омска — в Старом Кировске. Как сообщили очевидцы в паблике «ЧП Омск» социальной сети ВКонтакте на Семиреченской столкнулись две махины — грузовик «КамАЗ» с прицепом и тепловоз.

Наблюдавшие за картиной горожане уверены: грузовик оказался на пути следования поезда невовремя. Вероятно, он пытался пересечь дорожной полотно, но на рельсах застрял и не смог отъехать перед приближающейся техникой. Судя по снимкам, тепловоз ехал один, без вагонов.

Информации о пострадавших и причинах происшествия нет.

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