В Омске столкнулись КамАЗ и тепловоз

Среди дня в пятницу, 15 декабря, необычная авария произошла на окраине Омска — в Старом Кировске. Как сообщили очевидцы в паблике «ЧП Омск» социальной сети ВКонтакте на Семиреченской столкнулись две махины — грузовик «КамАЗ» с прицепом и тепловоз.

Наблюдавшие за картиной горожане уверены: грузовик оказался на пути следования поезда невовремя. Вероятно, он пытался пересечь дорожной полотно, но на рельсах застрял и не смог отъехать перед приближающейся техникой. Судя по снимкам, тепловоз ехал один, без вагонов.