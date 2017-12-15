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12:54 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В диване простого петербургского бухгалтера нашли 605 миллионов рублей

605 миллионов рублей достали из дивана.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

Своеобразный рекорд по изъятию наличных поставили петербургские полицейские. Деньги нашли у бухгалтера одной коммерческой фирмы — женщина проходит свидетелем по делу о незаконной банковской деятельности. В обычной квартире в Московском районе и обнаружили крупную сумму. Общий вес улик — 130 килограммов. Чтобы упаковать все пятитысячные купюры, сыщикам пришлось найти три больших картонных коробки. Также во время других обысков по этому же делу нашли еще 100 тысяч евро.

Спецоперацию полиция провела совместно с ФСБ и Следственным комитетом. По данным следствия, в прошлом году преступная группа подобным образом обналичила примерно такую же сумму — почти 650 миллионов рублей. Вознаграждение составило 55 миллионов.

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