В диване простого петербургского бухгалтера нашли 605 миллионов рублей

Своеобразный рекорд по изъятию наличных поставили петербургские полицейские. Деньги нашли у бухгалтера одной коммерческой фирмы — женщина проходит свидетелем по делу о незаконной банковской деятельности. В обычной квартире в Московском районе и обнаружили крупную сумму. Общий вес улик — 130 килограммов. Чтобы упаковать все пятитысячные купюры, сыщикам пришлось найти три больших картонных коробки. Также во время других обысков по этому же делу нашли еще 100 тысяч евро.