Сбивший полицейского на мосту ВОГРЭС воронежец попал под следствие

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который сбил полицейского на дамбе моста ВОГРЭС и сбежал, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР в пятницу, 15 декабря. Нарушителя искали сутки. В ближайшее время суд выберет мужчине меру пресечения.

Водитель Mercedes-Benz сбил инспектора ГИБДД в среду, 13 декабря. Полицейский остановил иномарку у дома № 2 на улице Степана Солодовникова и попросил водителя предъявить документы. Мужчина отказался выполнить требования сотрудника ДПС, сбил полицейского и скрылся. В городе объявили план «Перехват». Автомобиль нарушителя нашли через час во дворе на улице 20 лет Октября. Водителя иномарки поймали в четверг, 14 декабря.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Полицейский попал в больницу. Врачи расценили травмы стража порядка как легкий вред здоровью.

В ближайшее время следователи обратятся в суд, чтобы отправить под стражу водителя Mercedes-Benz. Правоохранители изъяли запись с видеорегистратора служебного автомобиля полицейских и допросили очевидцев.