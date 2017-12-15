Сбивший полицейского на мосту ВОГРЭС воронежец попал под следствие
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который сбил полицейского на дамбе моста ВОГРЭС и сбежал, сообщила
Водитель
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Полицейский попал в больницу. Врачи расценили травмы стража порядка как легкий вред здоровью.
В ближайшее время следователи обратятся в суд, чтобы отправить под стражу водителя
Если вину воронежца докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.