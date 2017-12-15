На пожаре погибли люди на острове Кудряш в Новосибирской области

В Новосибирской области пожарные ликвидировали возгорание в частном доме, расположенном на острове Кудряш.

По предварительной информации на пожаре погибли два человека. Сообщение о возгорании в дачном домике в садовом некоммерческом товариществе «Волна» поступило в пожарно-спасательную службу от очевидца сегодня, 15 декабря, в 12 часов дня. На тушение отправились два пожарных автомобиля. В момент прибытия каркасно-засыпной дачный домик уже догорал.

Ликвидировать открытое горение огнеборцам пришлось подручными средствами: снегом при помощи лопат. Пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций и обнаружили тела, предположительно двух мужчин.