На пожаре погибли люди на острове Кудряш в Новосибирской области
Возгорание произошло в дачном домике в садовом некоммерческом товариществе «Волна».
Возгорание произошло в дачном домике в садовом некоммерческом товариществе «Волна».
В Новосибирской области пожарные ликвидировали возгорание в частном доме, расположенном на острове Кудряш.
По предварительной информации на пожаре погибли два человека. Сообщение о возгорании в дачном домике в садовом некоммерческом товариществе «Волна» поступило в
Ликвидировать открытое горение огнеборцам пришлось подручными средствами: снегом при помощи лопат. Пожарные приступили к разбору сгоревших конструкций и обнаружили тела, предположительно двух мужчин.
Как сообщают в ведомстве, наиболее вероятная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, но установить истинную причину возгорания еще предстоит. В тушении пожара было задействовано семь человек и две единицы техники.