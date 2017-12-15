В Магнитогорске в тройное ДТП попал школьный автобус
В момент столкновения в автобусе, принадлежащем детскому дому Верхнеуральского района, находился 12-летний мальчик. Он не пострадал.
В момент столкновения в автобусе, принадлежащем детскому дому Верхнеуральского района, находился 12-летний мальчик. Он не пострадал.
В Магнитогорске (Челябинская область) в
По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД, в районе дома 2-А по улице Локомотивная столкнулись три автомобиля.
«Водитель ВАЗ-21102 неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, совершил столкновение с шедшими впереди Chevrolet Aveo и автобусом ГАЗ-322132. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения», — говорится в сообщении.
В момент столкновения в автобусе, принадлежащем детскому дому Верхнеуральского района, находился 12-летний мальчик. Он в сопровождении медицинского работника следовал в поликлинику Магнитогорска. Ребенок и другие участники дорожного движения не пострадали.
Водитель автобуса, а также оба его пассажира были пристегнуты ремнями безопасности.