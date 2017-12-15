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12:40 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске в тройное ДТП попал школьный автобус

В момент столкновения в автобусе, принадлежащем детскому дому Верхнеуральского района, находился 12-летний мальчик. Он не пострадал.

В Магнитогорске (Челябинская область) в дорожно-транспортное происшествие попал школьный автобус, пострадавших нет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения региональной ГИБДД, в районе дома 2-А по улице Локомотивная столкнулись три автомобиля.

«Водитель ВАЗ-21102 неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, совершил столкновение с шедшими впереди Chevrolet Aveo и автобусом ГАЗ-322132. В результате ДТП автомобилям причинены механические повреждения», — говорится в сообщении.

В момент столкновения в автобусе, принадлежащем детскому дому Верхнеуральского района, находился 12-летний мальчик. Он в сопровождении медицинского работника следовал в поликлинику Магнитогорска. Ребенок и другие участники дорожного движения не пострадали.

Водитель автобуса, а также оба его пассажира были пристегнуты ремнями безопасности.

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