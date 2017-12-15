В Краснодаре офицера Росгвардии приговорили к 11 годам колонии за взятку

Установлено, что в сентябре 2014 года 1-й центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии России (1 ЦЗЗ войск национальной гвардии РФ) заключил госконтракт с компанией «Центрспецстрой» на строительство жилых домов в Туле.

В июне 2016 года Буряк, будучи на должности заместителя главы по финансово-экономической работе 1 ЦЗЗ войск нацгвардии РФ, предложил начальнику «Центрспецстроя» отремонтировать свою квартиру. Руководитель коммерческой компании, понимая, что военнослужащий может помешать работе компании, согласился сделать ремонт, на который ушло более 1,6 млн рублей.

В октябре 2014 года 1 ЦЗЗ войск нацгвардии заключил с другой коммерческой организацией госконтракт на проведение реконструкции Пермского военного института внутренних войск МВД РФ, а субподрядчиком выступил «Центспецстрой». Через два года Буряк узнал о том, что банковская гарантия этой компании недействительна, и потребовал от начальника «Центспецстроя» взятку 2 млн рублей, но получил отказ. После этого военнослужащий начал оттягивать оплату работы, что плохо сказалось на деятельности обеих коммерческих компаний. Поэтому в марте 2017 года Буряку передали требуемые деньги. При получении взятки сотрудники правоохранительных органов задержали подполковника.

Буряк признан виновным по ч. 1 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).