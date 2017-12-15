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12:55 (мск), источник: Sputnik.by

СК: по факту ДТП с погибшей девушкой в Шабанах возбуждено дело

Устанавливаются обстоятельства аварии, следователи просят возможных ее свидетелей обратиться в правоохранительные органы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в минском микрорайоне Шабаны, в котором погибла 22-летняя девушка-пешеход, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

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Смертельная авария произошла в пятницу около восьми часов утра на перекрестке улиц Селицкого и Бачило. 26-летний мужчина за рулем седана Lexus сбил 22-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

«По предварительным данным, потерпевшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — рассказала Дранькова.

Она отметила, что следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Осмотр проводился вместе с сотрудниками ГКСЭ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в столичной Госавтоинспекции Sputnik сообщали, что водитель «Лексуса» в момент аварии был трезв.

Следствие просит возможных очевидцев ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55.

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