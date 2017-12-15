СК: по факту ДТП с погибшей девушкой в Шабанах возбуждено дело

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в минском микрорайоне Шабаны, в котором погибла 22-летняя девушка-пешеход, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

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Смертельная авария произошла в пятницу около восьми часов утра на перекрестке улиц Селицкого и Бачило. 26-летний мужчина за рулем седана Lexus сбил 22-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

«По предварительным данным, потерпевшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — рассказала Дранькова.

Она отметила, что следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Осмотр проводился вместе с сотрудниками ГКСЭ. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее в столичной Госавтоинспекции Sputnik сообщали, что водитель «Лексуса» в момент аварии был трезв.