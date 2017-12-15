СК: по факту ДТП с погибшей девушкой в Шабанах возбуждено дело
Устанавливаются обстоятельства аварии, следователи просят возможных ее свидетелей обратиться в правоохранительные органы.
Устанавливаются обстоятельства аварии, следователи просят возможных ее свидетелей обратиться в правоохранительные органы.
МИНСК, 15 дек — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в минском микрорайоне Шабаны, в котором погибла 22-летняя
Смертельная авария произошла в пятницу около восьми часов утра на перекрестке улиц Селицкого и Бачило. 26-летний мужчина за рулем седана Lexus сбил 22-летнюю девушку, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.
«По предварительным данным, потерпевшая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу», — рассказала Дранькова.
Она отметила, что
Ранее в столичной Госавтоинспекции Sputnik сообщали, что водитель «Лексуса» в момент аварии был трезв.
Следствие просит возможных очевидцев ДТП сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 017 389 54 53, 8 033 333 67 19 или в дежурную службу: 8 017 389 55 55.