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12:52 (мск), источник: Tengrinews

Телевизор и продукты украли из детского сада в Астане

В здании детского сада Астаны произошла кража, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Данный факт корреспонденту подтвердили в ДВД города. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ночь с 14 на 15 декабря злоумышленники проникли в здание детского сада по улице Карасай батыра.

«Путем отжатия пластикового окна они похитили телевизор, продукты питания. Здание не оснащено сигнализацией, имеется физическая охрана — сторож. По его словам, в момент совершения кражи он совершал обход территории детского сада», — сообщили в полиции.

Согласно озвученной информации, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 «Кража» УК РК. Ход расследования взят на контроль ДВД Астаны.

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