Телевизор и продукты украли из детского сада в Астане
В здании детского сада Астаны произошла кража, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В здании детского сада Астаны произошла кража, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Данный факт корреспонденту подтвердили в ДВД города. Как пояснили в
«Путем отжатия пластикового окна они похитили телевизор, продукты питания. Здание не оснащено сигнализацией, имеется физическая охрана — сторож. По его словам, в момент совершения кражи он совершал обход территории детского сада», — сообщили в полиции.
Согласно озвученной информации, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 «Кража» УК РК. Ход расследования взят на контроль ДВД Астаны.