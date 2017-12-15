Телевизор и продукты украли из детского сада в Астане

Источник: Tengrinews

Данный факт корреспонденту подтвердили в ДВД города. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в ночь с 14 на 15 декабря злоумышленники проникли в здание детского сада по улице Карасай батыра.

«Путем отжатия пластикового окна они похитили телевизор, продукты питания. Здание не оснащено сигнализацией, имеется физическая охрана — сторож. По его словам, в момент совершения кражи он совершал обход территории детского сада», — сообщили в полиции.