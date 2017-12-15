В лесополосе под Таганрогом нашли труп пожилого мужчины
В среду вечером в лесополосе под Таганрогом, недалеко от переулка 14-го Нового, местные жители обнаружили труп пожилого мужчины.
В среду вечером в лесополосе под Таганрогом, недалеко от переулка 14-го Нового, местные жители обнаружили труп пожилого мужчины.
Судя по его состоянию, человек скончался несколько месяцев назад.
Согласно предварительной информации из правоохранительных органов, следов насильственной смерти на теле не было обнаружено. Его личность также пока не установлена.
Сейчас скелетированные останки отправлены в бюро