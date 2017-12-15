Калининградке грозит до трех лет за хранение метамфетамина
Жительница Калининграда в ближайшее время может отправиться в колонию за хранение наркотиков. Об этом сообщает
Жительница Калининграда в ближайшее время может отправиться в колонию за хранение наркотиков. Об этом сообщает
25-летнюю калининградку задержали около своего дома на улице Ген. Толстикова.
— В карманах одежды подозреваемая хранила четыре свертка из фольги с порошкообразным веществом внутри. Эксперт сделал заключение, что в свертках находится психотропное вещество метамфетамин, — отметили в
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение психотропных веществ». Санкция включает наказание в вид лишения свободы на срок до 3 лет.