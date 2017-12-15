Калининградке грозит до трех лет за хранение метамфетамина

Источник: Комсомольская правда

25-летнюю калининградку задержали около своего дома на улице Ген. Толстикова.

— В карманах одежды подозреваемая хранила четыре свертка из фольги с порошкообразным веществом внутри. Эксперт сделал заключение, что в свертках находится психотропное вещество метамфетамин, — отметили в пресс-службе калининградской полиции.