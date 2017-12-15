Две подруги избили и ограбили итальянца в Астане
Две подруги избили и ограбили гражданина Италии в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Две подруги избили и ограбили гражданина Италии в Астане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В октябре 2017 года одна из девушек, представившись вымышленным именем в соцсети, познакомилась с гражданином Италии. Позже она договорилась с иностранцем о встрече в торговом центре.
«После знакомства подруги предложили иностранцу проехать в пивной бар, на что последний согласился. По приезде в указанное место они пробыли в баре до 23.00 часов и вышли на улицу с целью разъехаться по домам. В дальнейшем, находясь на улице в безлюдном месте, подруги применили в отношении иностранца насилие, неопасное для жизни, путем нанесения ударов при помощи камня в область лица последнего, а также открыто похитили у него сотовый телефон iPhone 6S», — сообщили подробности дела в суде Астаны.
Приговором районного суда № 2 Алматинского района Астаны подруги признаны виновными по статье 191 части 2 пункты 1, 3 УК РК. Суд назначил одной из них наказание в виде четырех лет лишения свободы, вторая девушка осуждена на три года колонии. Приговор не вступил в законную силу.