Две подруги избили и ограбили итальянца в Астане

В октябре 2017 года одна из девушек, представившись вымышленным именем в соцсети, познакомилась с гражданином Италии. Позже она договорилась с иностранцем о встрече в торговом центре.

«После знакомства подруги предложили иностранцу проехать в пивной бар, на что последний согласился. По приезде в указанное место они пробыли в баре до 23.00 часов и вышли на улицу с целью разъехаться по домам. В дальнейшем, находясь на улице в безлюдном месте, подруги применили в отношении иностранца насилие, неопасное для жизни, путем нанесения ударов при помощи камня в область лица последнего, а также открыто похитили у него сотовый телефон iPhone 6S», — сообщили подробности дела в суде Астаны.