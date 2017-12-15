В Челябинске столкнулись четыре автомобиля

Авария с участием трех легковых машин и пассажирской «Газелью» произошла сегодня, 15 декабря, на Краснопольском проспекте.

«Водитель автомобиля “Фольксваген Тигуан”, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21150. От удара отечественное авто отбросило на полосы встречного движения, по которым двигались автомобиль “Джип Чероки” и маршрутное такси», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.