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13:27 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске столкнулись четыре автомобиля

В Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Два человека получили серьезные травмы.

Авария с участием трех легковых машин и пассажирской «Газелью» произошла сегодня, 15 декабря, на Краснопольском проспекте.

«Водитель автомобиля “Фольксваген Тигуан”, выезжая с второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ 21150. От удара отечественное авто отбросило на полосы встречного движения, по которым двигались автомобиль “Джип Чероки” и маршрутное такси», — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадало 2 человека, которые были доставлены медицинское учреждение города Челябинска.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все подробности аварии.

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