Подполковник Росгвардии осужден за взятку от подрядчика реконструкции Пермского военного института Росгвардии

В июне 2016 года Руслан Буряк потребовал от «Центрспецстроя» отремонтировать свою квартиру. Руководство компании, понимая, что Буряк может помешать исполнению госконтракта, согласилось выполнить его требование и отремонтировало подполковнику квартиру, потратив на это 1,6 млн руб.



В октябре этого года ФГКУ «1 ЦЗЗ войск национальной гвардии РФ» заключило с другой коммерческой организацией госконтракт на выполнение работ по реконструкции Пермского военного института внутренних войск МВД России. В сентябре Буряк узнал, что банковские гарантии организации недействительны.



«Зная о том, что АО “Центспецстрой” привлечено к выполнению данного госконтракта в качестве субподрядчика, Буряк сообщил о случившемся руководителю этой организации и потребовал от него взятку в размере 2 млн руб. Получив отказ, офицер стал всячески затягивать оплату выполненных работ, что отрицательно сказалось на функционировании обеих коммерческих организаций. Желая не усугублять сложившееся положение, в марте 2017 года Буряку передали требуемую сумму. При ее получении офицера задержали сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.