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13:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Подполковник Росгвардии осужден за взятку от подрядчика реконструкции Пермского военного института Росгвардии

Краснодарский гарнизонный военный суд признал виновным подполковника Росгвардии Руслана Буряка в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как установили следователи, в сентябре 2014 года «1 Первый центр заказчика-застройщика войск национальной гвардии РФ», в которой Буряк занимал пост заместителя начальника, и АО «Центрспецстрой» заключили госконтракт на строительство жилых домов в Туле.

В июне 2016 года Руслан Буряк потребовал от «Центрспецстроя» отремонтировать свою квартиру. Руководство компании, понимая, что Буряк может помешать исполнению госконтракта, согласилось выполнить его требование и отремонтировало подполковнику квартиру, потратив на это 1,6 млн руб.

В октябре этого года ФГКУ «1 ЦЗЗ войск национальной гвардии РФ» заключило с другой коммерческой организацией госконтракт на выполнение работ по реконструкции Пермского военного института внутренних войск МВД России. В сентябре Буряк узнал, что банковские гарантии организации недействительны.

«Зная о том, что АО “Центспецстрой” привлечено к выполнению данного госконтракта в качестве субподрядчика, Буряк сообщил о случившемся руководителю этой организации и потребовал от него взятку в размере 2 млн руб. Получив отказ, офицер стал всячески затягивать оплату выполненных работ, что отрицательно сказалось на функционировании обеих коммерческих организаций. Желая не усугублять сложившееся положение, в марте 2017 года Буряку передали требуемую сумму. При ее получении офицера задержали сотрудники правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Руслана Буряка к 11 годам тюрьмы и лишил его на шесть лет права занимать должность в государственных органах. Его также лишили звания подполковника.

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