В Намангане семья из четырех человек задохнулась угарным газом

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Намангане семья из четырех человек из-за плохой работы системы вентиляции задохнулась угарным газом, передает УзА.

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В ходе следственной проверки удалось узнать, что инспектор пожарной безопасности неоднократно пытался попасть в дом к погибшим с целью проверки состояния вытяжной вентиляции печи-контрамарки, которая оказалась забита сажей. Однако его туда просто не пустили. Самое печальное, что семье так никто и не смог помочь. Соседи узнали об этом страшном происшествии только через два дня.

Отметим, что в нашей стране прилагаются немалые усилия для того, чтобы улучшить противопожарную защиту населения. Так, например, уже созданы комиссии по пожарной безопасности при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей, а также города Ташкента. Это стало немалым подспорьем при решении различных организационных вопросов. .

Главой государства одобрено предложение МВД о ежегодном приобретении 38 основных пожарных автомобилей, 6 пожарных автолестниц с вылетом стрелы до 35 метров, 1000 комплектов пожарных рукавов, 300 аппаратов защиты органов дыхания и другого пожарно-технического имущества в целях бесперебойного обновления парка пожарной техники и специального оборудования Государственной службы пожарной безопасности.