В Намангане семья из четырех человек задохнулась угарным газом
В Намангане семья из четырех человек
В Намангане семья из четырех человек
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Намангане семья из четырех человек
В ходе следственной проверки удалось узнать, что инспектор пожарной безопасности неоднократно пытался попасть в дом к погибшим с целью проверки состояния вытяжной вентиляции
Отметим, что в нашей стране прилагаются немалые усилия для того, чтобы улучшить противопожарную защиту населения. Так, например, уже созданы комиссии по пожарной безопасности при Совете Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятах областей, а также города Ташкента. Это стало немалым подспорьем при решении различных организационных вопросов. .
Главой государства одобрено предложение МВД о ежегодном приобретении 38 основных пожарных автомобилей, 6 пожарных автолестниц с вылетом стрелы до 35 метров, 1000 комплектов пожарных рукавов, 300 аппаратов защиты органов дыхания и другого
Зима только началась, поэтому каждому из нас надо не терять бдительности и быть внимательнее. Напомним, что инспекторы приходят не всегда для того, чтобы выписать вам штраф или покарать иным путем, они хотят оказать помощь. Не надо препятствовать их работе.