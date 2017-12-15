В Лысьве задержали мужчину, который ограбил родную бабушку

В Лысьве полицейские по горячим следам задержали мужчину, который напал на свою бабушку и похитил у неё деньги с сотовым телефоном.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, об инциденте в полицию сообщили соседи потерпевшей пожилой женщины. Они рассказали, что родной внук напал на пенсионерку и похитил у неё 86 тысяч рублей и сотовый телефон.