В Лысьве задержали мужчину, который ограбил родную бабушку
Ранее судимый внук напал на пожилую родственницу и украл у неё 86 тысяч рублей и сотовый телефон.
Ранее судимый внук напал на пожилую родственницу и украл у неё 86 тысяч рублей и сотовый телефон.
В Лысьве полицейские по горячим следам задержали мужчину, который напал на свою бабушку и похитил у неё деньги с сотовым телефоном.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, об инциденте в полицию сообщили соседи потерпевшей пожилой женщины. Они рассказали, что родной внук напал на пенсионерку и похитил у неё 86 тысяч рублей и сотовый телефон.
Вскоре сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, который признал свою вину. Также выяснилось, что лысьвенец уже имеет судимость и в данный момент нигде не работает. Против него возбудили уголовное дело по факту грабежа.