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13:42 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Лысьве задержали мужчину, который ограбил родную бабушку

Ранее судимый внук напал на пожилую родственницу и украл у неё 86 тысяч рублей и сотовый телефон.

В Лысьве полицейские по горячим следам задержали мужчину, который напал на свою бабушку и похитил у неё деньги с сотовым телефоном.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, об инциденте в полицию сообщили соседи потерпевшей пожилой женщины. Они рассказали, что родной внук напал на пенсионерку и похитил у неё 86 тысяч рублей и сотовый телефон.

Вскоре сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, который признал свою вину. Также выяснилось, что лысьвенец уже имеет судимость и в данный момент нигде не работает. Против него возбудили уголовное дело по факту грабежа.

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