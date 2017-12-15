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13:45 (мск), источник: Интерфакс

Суд на четыре месяца сократил срок экс-начальнику уральской колонии, где до смерти забили заключенного

Екатеринбург. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Свердловский областной суд в пятницу изменил приговор бывшему начальнику исправительной колонии № 46 Невьянска и трем его подчиненным по делу о гибели осужденного, после чего другие заключенные объявили голодовку.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе облсуда, экс-начальнику ИК-46 Илье Чикину снижен срок заключения с 13 лет 6 месяцев до 13 лет двух месяцев лишения свободы.

По словам представителя облсуда, бывшему замначальника колонии Алексею Николаеву и экс-начальнику отдела безопасности колонии Евгению Панову срок заключения снижен с 13 лет до 12 лет и восьми месяцев каждому, бывшему младшему инспектору группы надзора отдела безопасности ИК-46 Дмитрию Усову — с 7 лет 6 месяцев до 7 лет.

«Из приговора суда первой инстанции исключили пв" ч.3 ст. 286 УК РФ. Соответственно снизили наказание всем, — уточнил собеседник агентства, добавив, что все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как сообщалось, 4 июля 2015 года в ИК № 46 Невьянска скончался осужденный за разбой мужчина 1989 года рождения. Перед смертью, когда ему оказывали медпомощь, у заключенного обнаружили гематомы.

Утром 5 июля более 400 осужденных отказались от приема пищи, на следующий день голодовка продолжилась. Осужденные потребовали возбуждения уголовного дела о смерти осужденного, и отстранения от должностей руководства колонии на время проведения следствия. Все требования были удовлетворены. По делу о гибели осужденного были задержаны начальник и трое сотрудников колонии.

В августе 2016 года дело было передано в суд. Трое из обвиняемых, как считает следствие, днем 1 июля 2015 года избили осужденного за систематические нарушения режима. Через пару дней в коридоре штрафного изолятора начальник ИК-46 ударил пострадавшего кулаком в грудь. После этого осужденный долгое время был пристегнут наручниками к решетке камеры. По данным экспертизы, все это привело к смерти мужчины.

Кроме этого, согласно материалам дела, в ноябре 2012 года начальник ИК-46 подписал приказ о назначении водителя-сотрудника гаража колонии по совместительству на полставки младшим инспектором отдела охраны учреждения, но эти обязанности он не выполнял. Материальный ущерб, причиненный ГУФСИН, оценивается в 124 тыс. рублей.

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