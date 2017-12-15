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13:58 (мск), источник: Nakanune.ru

Главному фигуранту дела о стрельбе на Депутатской в Екатеринбурге вынесли приговор

Ленинский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств вынес приговор по уголовному делу в отношении Олега Шишова. Он признан виновным в совершении преступления по статье «незаконные приобретение и хранение боеприпасов».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, Олег Шишов в период с января 2014 года по сентябрь 2016 года у неустановленного лица приобрел не менее 25 боевых автоматных патронов промышленного производства.

Данные патроны мужчина хранил дома, а позже в магазине охотничьего карабина «Вепрь», который ему и принадлежал.

Уголовное дело рассматривалось в порядке особого судопроизводства без исследования доказательств, так как Шишов полностью признал свою вину.

«При вынесении приговора суд учел наличие смягчающих обстоятельств, таких как полное признание своей вины, впервые привлечение к уголовной ответственности, наличие на иждивении детей, а также отсутствие отягчающих обстоятельств. Суд назначил Шишову наказание в виде 1 года ограничения свободы», — пояснили в ведомстве.

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В рамках наказания мужчина должен не выходить из квартиры ночью, не выезжать за пределы области, не посещать рестораны, музеи и казино. Приговор не вступил в законную силу. При этом суд возлагает на осужденного обязанность являться в уголовно-исполнительную инспекцию от одного до четырех раз в месяц для регистрации.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 сентября прошлого года возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова на улице Депутатской. С одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств — всего более 20 человек; с другой — сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы. Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы города. Впоследствии двое из них скончались в реанимации. Позднее появилась информация о еще одном погибшем — якобы цыгане, личность которого не установлена.

Олег Шишов, который находился в розыске, сам пришел в полицию. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде. В ходе расследования дела об убийстве следователи пришли к выводу, что в ситуации усматривается организация и участие в массовых беспорядках. Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, начались задержания и аресты.

Кроме того, следствием были собраны доказательства, позволяющие полагать, что в действиях лиц, применивших оружие против приехавших молодых людей, могут усматриваться признаки причинения смерти при превышении пределов необходимой обороны.

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