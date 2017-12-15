В Ростове-на-Дону перевернулся грузовик, пострадал водитель
В социальных сетях очевидцы сообщают о ДТП в Ростове-на-Дону: 15 декабря около полудня в районе пересечения улиц Деревянко и Амбулаторной грузовик вылетел в кювет и перевернулся.
В социальных сетях очевидцы сообщают о ДТП в Ростове-на-Дону: 15 декабря около полудня в районе пересечения улиц Деревянко и Амбулаторной грузовик вылетел в кювет и перевернулся.
При этом машина снесла растущее у дороги дерево, ствол оказался вырван с корнем, а кабина грузовика смята.
По предварительной информации, у транспортного средства отказали тормоза. На место прибыли полиция, спасатели и скорая приехали. Водитель травмировал спину, его увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.
В социальных сетях появились фото с места ДТП.
В комментариях ростовчане пишут, что водителю еще очень повезло, — от дороги идет спуск вниз (это произошло недалеко от берега Дона), и если бы машина покатилась дальше, то могла бы перевернуться несколько раз. В прошлом уже были аварии с погибшими на этом повороте.