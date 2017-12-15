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15:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону перевернулся грузовик, пострадал водитель

В социальных сетях очевидцы сообщают о ДТП в Ростове-на-Дону: 15 декабря около полудня в районе пересечения улиц Деревянко и Амбулаторной грузовик вылетел в кювет и перевернулся.

При этом машина снесла растущее у дороги дерево, ствол оказался вырван с корнем, а кабина грузовика смята.

По предварительной информации, у транспортного средства отказали тормоза. На место прибыли полиция, спасатели и скорая приехали. Водитель травмировал спину, его увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

В социальных сетях появились фото с места ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях ростовчане пишут, что водителю еще очень повезло, — от дороги идет спуск вниз (это произошло недалеко от берега Дона), и если бы машина покатилась дальше, то могла бы перевернуться несколько раз. В прошлом уже были аварии с погибшими на этом повороте.

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