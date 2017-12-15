В Ростове-на-Дону перевернулся грузовик, пострадал водитель

По предварительной информации, у транспортного средства отказали тормоза. На место прибыли полиция, спасатели и скорая приехали. Водитель травмировал спину, его увезли в больницу. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии.

В комментариях ростовчане пишут, что водителю еще очень повезло, — от дороги идет спуск вниз (это произошло недалеко от берега Дона), и если бы машина покатилась дальше, то могла бы перевернуться несколько раз. В прошлом уже были аварии с погибшими на этом повороте.