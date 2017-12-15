А диплом не настоящий: в Крыму депутат подделал вузовский документ

«Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства о муниципальной службе. Выявлен факт наличия у депутата Керченского городского совета как лица, замещающего муниципальную должность, подложного диплома. При таких обстоятельствах прокуратура города предъявила иск в суд о признании документа об образовании недействительным», — сообщил в надзорном органе.