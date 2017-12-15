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14:29 (мск), источник: РИА Крым

А диплом не настоящий: в Крыму депутат подделал вузовский документ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек — РИА Новости Крым. Керченская городская прокуратура во время проверки выявила поддельный диплом о получении высшего образования у депутата городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства о муниципальной службе. Выявлен факт наличия у депутата Керченского городского совета как лица, замещающего муниципальную должность, подложного диплома. При таких обстоятельствах прокуратура города предъявила иск в суд о признании документа об образовании недействительным», — сообщил в надзорном органе.

Согласно законодательству депутат обязан опубликовать информацию о недействительности диплома и передать его для уничтожения. Исполнения всех этих действий прокуратура города будет держать под контролем.

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