Накануне вечером четверо неизвестных ограбили дом в Штефан-Водском районе
Полиция разыскивает четырех мужчин, которые накануне вечером ограбили дом в селе Талмазы района
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Полиция разыскивает четырех мужчин, которые накануне вечером ограбили дом в селе Талмазы района
Они избили хозяев, и угрожая пистолетами, забрали 15 тысяч леев и охотничье ружье 16 калибра, которые хранилось в доме незаконно.
За грабеж преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.