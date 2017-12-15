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14:44 (мск), источник: Publika.md

Накануне вечером четверо неизвестных ограбили дом в Штефан-Водском районе

Полиция разыскивает четырех мужчин, которые накануне вечером ограбили дом в селе Талмазы района Штефан-Водэ.

Источник: Publika.md

Они избили хозяев, и угрожая пистолетами, забрали 15 тысяч леев и охотничье ружье 16 калибра, которые хранилось в доме незаконно.

За грабеж преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.

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