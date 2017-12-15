Лихач врезался в «ГАЗель» и снес забор на Свободном

В Красноярске произошло ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и автомобиля Kia. Машины столкнулись на проспекте Свободный, в районе дома № 43. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.

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По словам свидетелей, сначала водитель за рулем Kia задел ГАЗель, а после этого врезался в ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части. Иномарка снесла три секции забора.

В комментариях к посту один из красноярцев рассказал, что стал свидетелем аварии. По его словам, за рулем Kia был молодой человек, который ехал по проспекту с превышением разрешенной в городе скорости: «Летел нормально так, 90 км точно было». Автомобилист пытался избежать столкновения, но ему это не удалось.