Лихач врезался в «ГАЗель» и снес забор на Свободном
Автомобилист пытался избежать столкновения, но ему это не удалось.
Автомобилист пытался избежать столкновения, но ему это не удалось.
В Красноярске произошло ДТП с участием грузовой «ГАЗели» и автомобиля Kia. Машины столкнулись на проспекте Свободный, в районе дома № 43. Фотографии с места происшествия опубликовали в социальных сетях очевидцы.
По словам свидетелей, сначала водитель за рулем Kia задел ГАЗель, а после этого врезался в ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части. Иномарка снесла три секции забора.
В комментариях к посту один из красноярцев рассказал, что стал свидетелем аварии. По его словам, за рулем Kia был молодой человек, который ехал по проспекту с превышением разрешенной в городе скорости: «Летел нормально так, 90 км точно было». Автомобилист пытался избежать столкновения, но ему это не удалось.
В ГИБДД Newslab.ru рассказал, что люди в аварии не пострадали: «В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, выясняя все обстоятельства произошедшего».