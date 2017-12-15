Челябинка, которая впала в кому в Таиланде, идет на поправку

За судьбу Марины Логиновой переживали тысячи людей. Вместе с мужем она отправилась отдыхать на азиатский курорт, взяли на прокат велосипеды. Во время поездки женщина упала, ударилась головой и впала в кому. После месяца в тайской больнице, ее наконец доставили в Челябинск.

— Из комы Марина вышла, но сознания нет. Травма слишком серьезная. Сейчас она либо в вегетативном состоянии либо в состоянии малого сознания. Эти два состояния схожи. Если и произойдет выход ее из данного состояния, то это будет по истечению 3−6 месяцев, — сообщили родные Марины.