Челябинка, которая впала в кому в Таиланде, идет на поправку
Но организм все еще слаб.
Но организм все еще слаб.
За судьбу Марины Логиновой переживали тысячи людей. Вместе с мужем она отправилась отдыхать на азиатский курорт, взяли на прокат велосипеды. Во время поездки женщина упала, ударилась головой и впала в кому. После месяца в тайской больнице, ее наконец доставили в Челябинск.
— Из комы Марина вышла, но сознания нет. Травма слишком серьезная. Сейчас она либо в вегетативном состоянии либо в состоянии малого сознания. Эти два состояния схожи. Если и произойдет выход ее из данного состояния, то это будет по истечению 3−6 месяцев, — сообщили родные Марины.
Страховая сумма в 40 тыс. долларов закончилась через неделю пребывания в больнице. Медики пошли навстречу и даже сделали скидку на обслуживание, однако, семье все же пришлось выискивать миллионы рублей на медобслуживание.