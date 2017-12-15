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14:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинка, которая впала в кому в Таиланде, идет на поправку

Но организм все еще слаб.

За судьбу Марины Логиновой переживали тысячи людей. Вместе с мужем она отправилась отдыхать на азиатский курорт, взяли на прокат велосипеды. Во время поездки женщина упала, ударилась головой и впала в кому. После месяца в тайской больнице, ее наконец доставили в Челябинск.

— Из комы Марина вышла, но сознания нет. Травма слишком серьезная. Сейчас она либо в вегетативном состоянии либо в состоянии малого сознания. Эти два состояния схожи. Если и произойдет выход ее из данного состояния, то это будет по истечению 3−6 месяцев, — сообщили родные Марины.

Страховая сумма в 40 тыс. долларов закончилась через неделю пребывания в больнице. Медики пошли навстречу и даже сделали скидку на обслуживание, однако, семье все же пришлось выискивать миллионы рублей на медобслуживание.

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