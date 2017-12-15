Жителя Туапсе обвиняют в убийстве пенсионерки и ее сына

Установлено, что обвиняемый был знаком с погибшими. Ему было известно о том, что пенсионерка систематически передает различным лицам деньги в заем. Он решил совершить разбойное нападение на женщину.

По версии следствия, в ночь на 28 мая 2016 года он, вооружившись молотком, прибыл к дому женщины и ее сына в Туапсе. Разбив стеклопакет двери, обвиняемый проник в помещение и напал на женщину, ударив не менее 5 раз по голове молотком. После этого он похитил 5 тысяч рублей и прошел в соседнюю комнату, где находился сын потерпевшей. Подойдя к мужчине, обвиняемый также нанес ему удары по голове, а затем скрылся.