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16:47 (мск), источник: Югополис

Жителя Туапсе обвиняют в убийстве пенсионерки и ее сына

Следственный отдел по городу Туапсе СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении на 83-летнюю женщину и ее 56-летнего сына и их убийстве.

Установлено, что обвиняемый был знаком с погибшими. Ему было известно о том, что пенсионерка систематически передает различным лицам деньги в заем. Он решил совершить разбойное нападение на женщину.

По версии следствия, в ночь на 28 мая 2016 года он, вооружившись молотком, прибыл к дому женщины и ее сына в Туапсе. Разбив стеклопакет двери, обвиняемый проник в помещение и напал на женщину, ударив не менее 5 раз по голове молотком. После этого он похитил 5 тысяч рублей и прошел в соседнюю комнату, где находился сын потерпевшей. Подойдя к мужчине, обвиняемый также нанес ему удары по голове, а затем скрылся.

Смерть обоих потерпевших наступила на месте в результате причиненных черепно-мозговых травм. Спустя месяц злоумышленник был задержан и помещен под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Краснодарский краевой суд, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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